Zeytinburnu'nda sitede yangın paniği

Zeytinburnu'nda bulunan bir sitede yangın paniği yaşandı. Elektrik hatlarından çıktığı belirtilen yangında tüm binayı saran dumanlar apartman sakinlerine zor anlar yaşattı.

Olay, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 324. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitenin C bloğunun 8'inci katında elektrik hatlarından kaynaklı yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanda bulunan çok sayıda daireyi sardı. Alt katları da etkisi altına alan yoğun duman, apartman sakinlerine zor anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içinde mahsur kalma durumuna karşılık her daireyi tek tek kontrol etti. Çok sayıda apartman sakini de yangın merdivenini kullanarak binadan çıkış yaptı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Binayı saran yoğun dumandan etkilenenlerden Sümbül Biçer, uyuyan torununu uyandırarak apartmandan çıkış yaptığını söyledi. “Apar topar çıkış yapmak zorunda kaldık” diyen Biçer, “Biz beşinci katta oturuyoruz. Nasıl bir elektrik tesisatı ise anlayamadık, daha yeni bina bunlar. bir bağrışma duydum dedim herhalde bir yerde kavga var. Kapıyı bir açtım koridor dolu. Dumandan göz gözü görmüyor. Bir de 2 yaşında torun var. Onu hemen kaldırdık yangın merdivenlerinden aşağı indik terlikle apar topar” diye konuştu.

“5 dakika daha kalsam zehirlenirdim”

Yangın sırasında binada olan bir başka vatandaş ise bina içinde yoğun şekilde plastik yanığı kokusunun yayıldığını söyledi. Dumandan dolayı zehirlenme tehlikesi geçirdiğini ifade eden apartman sakini, “Birden elektrikler kesildi. Baktık evin içine duman geliyor. En üst kat ve iki kat aşağıya kadar duman. Hanım çok panik yaptı, korktu. Sanki plastik bir şeyler yanıyor gibi koku geldi. Duman vardı ama eğer 5 dakika daha kalsam zehirlenirdim. Ağzımı kapattığım halde çok şiddetli bir duman vardı” dedi.