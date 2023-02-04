Zeytinburnu'nda tertemiz okullar öğrencileri bekliyor

Pazartesi günü yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte Zeytinburnu'nda ders başı yapacak öğrencileri tertemiz okulları bekliyor olacak. Yarıyıl tatili boyunca ilçedeki tüm okulların temizliğini yapan Zeytinburnu Belediyesi, aynı zamanda okullara temizlik malzemesi desteğinde de bulundu.

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yarıyıl tatili boyunca ilçedeki 54 devlet okulunda temizleme çalışması yaptı. Okullardaki dersliklerin, koridorların, merdivenlerin, pencere iç yüzeylerinin, sıraların yanı sıra, tuvalet temizliğini de yapan ekipler, okul bahçelerini de yıkamayı ihmal etmedi. Okullara temizlik malzemesi yardımında da bulunan Zeytinburnu Belediyesi, bu çalışma kapsamında kağıt havlu, tuvalet kağıdı, sıvı sabun gibi ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını da gerçekleştirdi.