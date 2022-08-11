Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Zeytinburnu'nda bir işyerinde uyuşturucu madde satışı olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İş yerinde yapılan aramalarda 4 kg uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde Zeytinburnu Gökalp Mahallesinde bulunan ve önceden tespiti yapılan bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde bulunan R.D., ve K.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramalarda toplamda 4 kg 55 gr. metamfetamin, 1 adet hassas terazi, bir miktar para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli R.D., ve K.A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.