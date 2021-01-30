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Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu şahsa bıçaklı gasp şoku

Zeytinburnu’nda yabancı uyruklu bir kişi, kendisini gasp etmeye çalışan kişi ya da kişilerce kolundan bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi, kendisini gasp etmeye çalışan kişi ya da kişilerce kolundan bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu Zeytin park içinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, Zeytin Park içinde kendisini gasp etmeye çalışan kişi ya da kişilere direnmeye çalıştı. Gaspçılar kendilerine direnen yabanca uyruklu şahsı kolundan bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheli gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

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