Zeytinburnu'nda yan yatan gemiye halat önlemi

Zeytinburnu'nda kıyıya vurarak yan yatan gemiye halat ve şeritlerle önlem alındı.

Motor arızası ve fırtınanın etkisiyle Zeytinburnu'nda kıyıya vurup kısmen yan yatan geminin sulara gömülmemesi için önlemler arttırıldı. Olumsuz hava şartlarından etkilenen geminin sol arka kısmında batma meydana gelirken, durumun daha da kötüye dönmesini engellemek için ekipler tarafından gemi, kıyıdan halatla bağlandı ve çevresine set çekildiği görüldü.