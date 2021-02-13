İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytinburnu'nda yan yatan gemiye halat önlemi

Zeytinburnu’nda kıyıya vurarak yan yatan gemiye halat ve şeritlerle önlem alındı.

Zeytinburnu'nda kıyıya vurarak yan yatan gemiye halat ve şeritlerle önlem alındı.


Motor arızası ve fırtınanın etkisiyle Zeytinburnu'nda kıyıya vurup kısmen yan yatan geminin sulara gömülmemesi için önlemler arttırıldı. Olumsuz hava şartlarından etkilenen geminin sol arka kısmında batma meydana gelirken, durumun daha da kötüye dönmesini engellemek için ekipler tarafından gemi, kıyıdan halatla bağlandı ve çevresine set çekildiği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.