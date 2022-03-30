Zeytinburnu'nda yangın paniği: 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın elektrik saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan kadın ile evde tek başına olan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Telsiz Mahallesi 85/6. Sokak'ta 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatleri yanmaya başladı. Yangından çıkan yoğun duman, binanın üst katlarına kadar yükseldi. Binadan dışarı çıkamayan apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenenler ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili olarak bir bina sakini, “Ben burada oturuyorum, ama benim hastam olduğu için bu binada değildim. Elektrikten olduğunu söylüyorlar. Araştırma yapılacaktır. Bir tane çocuk çıkartmışlar, ama daha apartmanın içinde insanlar var. Yukardan da indirdiler, ama ikinci katta da hala insanlar var” dedi.