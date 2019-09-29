Zeytinburnu'nda Yöresel Günler Şöleni'ne yoğun ilgi

Anadolu'nun tüm il, ilçe ve köyleri Zeytinburnu Belediyesi tarafından 16'ncısı düzenlenen Yöresel Günler Şöleni'nde biraraya geldi. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan etkinlikte halk oyunları, yöresel müzikler ve lezzetler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 16'ncısı düzenlenen Yöresel Günler Şöleni görkemli bir açılışla başladı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan şölene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şölende Konya'nın etli ekmeği, Üsküp'ün köftesi, Mardin'in kibbesi, Urfa'nın kebabı, Gaziantep'in baklavası, Diyarbakır'ın ciğeri, Afyon'un sucuğu, İzmir'in tulumu, Bursa'nın kestane şekeri, Malatya'nın kaysısı, Giresun'un fındığı ve daha nice yöresel lezzet vatandaşın beğenisine sunuldu. Yöresel lezzetlerin yanında Anadolu'dan çeşitli halk oyunları, yöresel müzikler ve kıyafetleri de Zeytinburnulularla buluştu. Yoğun katılımın olduğu ilk günde renkli görüntüler oluştu. Öte yandan açılış konserinde Elazığlı sanatçı Mehmet Demirbağ sahne aldı.

“9 gün boyunca Türkiye'nin renkleri sahne alacak”

Zeytinburnu'nun bütün renklerini izlemeye ve paylaşmaya devam edeceklerini söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün 16'ncısını açtığımız yöresel günlerde Zeytinburnu'nun bütün renkleriyle bir aradayız. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. 9 gün boyunca Türkiye'nin renkleri sahne alacak. Stantlar da birbirinden lezzetli, kıymetli ve güzel kültür ürünlerimiz, mutfak ürünlerimiz birbiriyle kaynaşmaya devam edecek. Biz başından itibaren Zeytinburnu'nun huzurlu ve büyük bir aile olduğunu söylüyoruz. Bugünkü tablo bunun da bir göstergesidir. Zeytinburnu'nun bütün renklerini burada izlemeye, paylaşmaya ve dost olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

16. Yöresel Günler Şöleni, 15 Temmuz Meydanı'nda 9 gün boyunca devam edecek.