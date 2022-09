Zeytinburnu'ndaki tarihi fırından tarihi lezzetler

Zeytinburnu Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilen Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda 12 bin yıllık ata tohumlarından elde edilen buğdaylarla hazırlanan ekmekler lezzetseverlerin beğenisine sunuluyor.

Tarihi kayıtlarda Merkez Efendi Vakfiyesi olduğu bilinen ve o dönemlerde mahallenin ekmek ihtiyacını karşıladığı düşünülen ve günümüze kadar sadece ön duvarı sağlam olarak gelen tarihi fırın binası, eski günlerindeki gibi yeniden hayat buluyor. Tarihi Merkez Efendi Fırını'nı aslına uygun olarak restore edip, tekrar hizmete açan Zeytinburnu Belediyesi, tarihi ata tohumlarından elde edilen buğdaylarla üretilen çeşit çeşit ekmekleri lezzetseverlerin beğenisine sunuyor. Kısa sürede kendi lezzet müdavimlerini oluşturan Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda geleneksel ekmek çeşitlerinden siyez, has buğday ve zerdeçallı has buğday ekmeği her gün taze olarak tezgahlardaki yerini alıyor. Fırında aynı zamanda günlük olarak poğaça, tatlı, kurabiye ve gevrek sokak simidi üretimi de gerçekleştiriliyor.

12 bin yıllık ata tohumlarından elde edilen buğday ekmeği

Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda üretilen siyez ekmeğinin unu 12 bin yıllık ata tohumlarının taş değirmende öğütülmesiyle elde ediliyor. Has buğday ekmeği, organik tam buğday, organik çavdar ve birinci sınıf beyaz olmak üzere üç farklı unun karışımıyla hazırlanıyor. Has buğday ekmeğinin ekşi maya ile yaklaşık 16 saat soğuk fermantasyon süresi ve bir buçuk saat pişirme süreci bulunuyor. Zerdeçallı has buğday ekmeği de aynı karışımdan elde ediliyor. Bu ekmeğin sırrı, içerisine koyulan ve farklı bir lezzeti ortaya çıkaran zerdeçalda gizli. Tarihi fırının alışılagelmiş lezzetlerle kıyaslanamayacak poğaçaları ise tereyağı ile hazırlanıyor. Toz fındık, pirinç, ceviz, tahin pekmez ve pudra şekeriyle hazırlanan tatlı kurabiye ve gevrek sokak simidi de mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında yer alıyor. Haftanın 7 günü boyunca açık olan Tarihi Merkez Efendi Fırını, sabah 08.00-akşam 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Günümüze kadar sadece ön duvarı sağlam olarak gelebilen binanın arka tarafına ise büyükçe bir fabrika inşa edilmişti. Yapı 2008 yılında tescil edilip, 2015 yılında restore edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Binanın giriş katı ekmek satış ya da dağıtım bölümü, fırın ve arka kısmı ise imalat bölümü olacak şekilde aslına uygun olarak restore edildi. Bu kattan ara kata merdivenle bağlantı kurularak, bu merdivenin altından bahçeye bir çıkış kısmı yapıldı. Fırın içi servis de bu merdivenle yapılıyor. Binanın galeri katının döşemesi ve tavanı ahşaptan oluşuyor. Ara kata dışarıdan girilerek üst kata çıkılabiliyor. İki oda ve bir lavabonun yer aldığı üst katta yer ve tavan döşemeleri de ahşap.