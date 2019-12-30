Zeytinburnu'nun 'Sıfır Atık' Mahallesi Merkezefendi

Zeytinburnu'nda Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen Merkezefendi Mahallesi'nde ayrıştırılmış çöp toplama sistemine geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne Zeytinburnu'nda büyük destek veriliyor. ‘Atığını sıfırla, doğayı koru' sloganıyla başlatılan projeyle Merkezefendi Mahallesi'nde seferberlik başlatıldı. Atıkların nitelikli ayrışmasını sağlamak amacıyla ‘Sıfır Atık' Projesi çalışmasında pilot bölge olarak seçilen mahallede, ayrıştırılmış çöp toplama sistemine geçildi. Proje eğitim çalışmasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve 10 kişilik bilgilendirme ekibi, kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerine broşür ve hediye ürünler dağıttı. Ayrıca ekibiyle beraber projeyi anlatarak vatandaşları bilgilendirdi.

“Merkezefendi Parkı, Sultan Murat Cami yanı ve Merkezefendi Meydanı'nda atık getirme merkezleri bulunacak”

Proje kapsamında mahalledeki tüm çöp konteynerleri atık türlerine göre sınıflandırıldı. Merkezefendi Parkı, Sultan Murat Cami yanı ve Merkezefendi Meydanı'nda atık getirme merkezleri bulunacak. Bu merkezlere kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarının yanı sıra elektronik atıklar, floresan lambalar, bitkisel atık yağlar, atık piller ve atık ilaçlar atılabilecek. Ayrıca atık ilaçlar mahalledeki tüm eczanelere bırakılabilecek. Merkezefendi'deki tüm okulların atık toplama ekipmanları da Zeytinburnu Belediyesi tarafından yerleştirilecek.

“Yeni yıla bir geri dönüşüm mesajıyla girmek çok iyi oldu”

Zeytinburnu'nda geri dönüşüm anlamında yeni bir evreye geçtiklerini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Merkezefendi Mahallemizde ‘Atığını Sıfırla, doğayı koru' kampanyasın başlattık. Pilot uygulama olarak Merkezefendi Mahallesi'nden başladık. Bu haftadan itibaren Mahallemizdeki çöpler geri dönüştürülebilenler ve geri dönüştürülemeyenler olarak ayrılacak. Mahallemizin tamamına geri dönüştürülebilir atıklar için konteynerler yerleştirildi. Ayrıca evsel atıklar içinde başka bir konteyner var. Bütün evlere girerek insanımızın çöpleri kaynağında ayrıştırarak ayrıştırılmış olarak kutulara atmalarını sağlayacağız. Geçen hafta arkadaşlarımız başladı ve çok büyük bir ilgi var. Umuyorum ki Zeytinburnu'nun tamamına aşamalı olarak bu işi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İlk günlerden itibaren hemşerilerimizden aldığımız yoğun destek ‘Atığını sıfırla, doğayı koru' kampanyasının Zeytinburnu'nda çok başarıya ulaşacağını gösteriyor. Yeni yıla bir geri dönüşüm mesajıyla girmekte çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

“Bu projeyi çok mantıklı buluyorum”

Elinde biriken ayrıştırılmış çöpler için geri dönüşüm aracını beklediğini söyleyen mahalle sakini İbrahim Duyar, “Şimdi ben bunu biriktirmezsem hanım bana kızıyor. Elimde ayrıştırdığım çöpler için şu an geri dönüşüm aracını bekliyorum. Bu projeyi çok mantıklı buluyorum ve katılıyorum. Çöpleri isteyerek topluyorum” dedi.

“Başkanımız Ömer Arısoy'u tebrik ediyorum”

Çöpleri daha önce de ayrıştırdığını ve desteklediğini söyleyen bir başka mahalle sakini Aynur Yılmaz ise, “Çöpleri daha öncede ayrıştırıyordum ama bekletmek çok zor oluyordu. Birikmeden hemen çöpün yanına ayrı bir yere koymak zorunda kalıyordum. Bu bizim için çok daha iyi oldu. Diğer belediyelerinde böyle projeler yapmasını istiyorum. Aşırı derecede atıklar birbirine karışıyor ve çok ziyan oluyordu. Bu projenin gerçekleşmesine çok sevindim. Başkanımız Ömer Arısoy'u tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.