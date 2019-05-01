Zigana piyade tüfeği IDEF'19'da

Dünyanın en büyük savunma sanayii buluşmalarından biri olan 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'19'da yerli üretim Zigana piyade tüfeği de ziyaretçilerle buluştu. Dakikada 837 mermi atabilme özelliğine sahip NATO standartlarındaki tüfek hakkında bilgi veren TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Erdem, "Yurt içi ve yurt dışı taleplere sunulmuştur, tüfeğimiz tamamen yerlidir, her şeyini biz tasarladık" dedi.

Dünyanın en büyük savunma sanayii buluşmalarından biri olan 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'19 İstanbul TÜYAP'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Savunma sanayiine dair uçak, helikopter ve çeşitli silah gibi birçok ürünün sergilendiği fuara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Fuarın dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi ise ABD başta olmak üzere 50 farklı ülkeye tabanca ihracatı yapan TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş'nin standında sergilenen 5.56 ve 7.62 milimetre kalibrelik Zigana piyade tüfeği oldu. Dakikada 837 mermi atabilme özelliğine sahip NATO standartlarındaki tüfeği ziyaretçiler dikkatle inceledi. Yerli üretim tüfek, 3 kilo 300 gram ağırlığı, 400-600 metre menzilli, 30 şarjör kapasiteli olmasıyla dikkat çekiyor. Öte yandan TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Erdem tüfekle ilgili bilgi verdi.

"Tüfeğimiz tamamen yerlidir, her şeyini biz tasarladık"

Geliştirilen tüfeğin yerli üretim olmasıyla dikkat çektiğini ifade ederek yeni ürünler üretmeye yönelik çalışmaların süreceğini ifade eden TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Erdem, "Şirketimiz 1993 yılında kuruldu, savunma sanayi ürünlerinden tabanca yapmaya başladık. Şu anda askeri standartla tüfek üretiyoruz. Tüfeklerimiz NATO standartlarda olup askeri ve sivil versiyon olarak piyasaya arz edilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı taleplere sunulmuştur, üretimimiz hala devam etmektedir. Aynı tüfekler üzerinde daha değişik, gelişmeler konusunda Ar-Ge'miz çalışmakta olup inşallah bundan sonra hem ülkemiz hem de bu tüfekler için daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Tüfeğimiz tamamen yerlidir, her şeyini biz tasarladık" ifadelerini kullandı.