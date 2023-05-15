Ziraat Bankkart, Efeler Ligi şampiyonu oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final serisi 5.
maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart; seriyi 3-2 kazanarak üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.
Salon: Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tolgacan Dinçer
Halkbank: Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a, Jaeschke, Yunus Emre Tayaz, Volkan Döne (L), Deniz İvgen (L), Aslan Ekşi, Bruno, Mustafa Koç
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Juantorena, Berkay Bayraktar (L), Oğulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel
Setler: 22-25, 25-20, 20-25, 22-25
Süre: 127 dakika (31, 28, 35, 33)