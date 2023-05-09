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Ziraat Bankkart, final serisinde 2-1 öne geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı 3.

karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.



Salon: Başkent Voleybol


Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan


Halkbank: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Nimir, Jaeschke, Mert Matic, Ma'a, Deniz İvgen (L), Yunus Emre Tayaz, Volkan Döne (L), Bruno


Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Arslan Ekşi, Atanasov, Tuinstra, Berkay Bayraktar (L), Faik Samet Güneş, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun


Setler: 14-25, 23-25, 25-22, 16-25


Süre: 118 dakika (22, 32, 36, 28)

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