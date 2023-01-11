İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ziraat Bankkart set vermedi

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında evinde Almanya’nın SWD Powervolleys Düren takımını 27-25, 25-21, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında evinde Almanya'nın SWD Powervolleys Düren takımını 27-25, 25-21, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.


Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki altıncı maçında 25 Ocak Çarşamba günü Slovenya'nın ACH Volley Ljubljana takımını konuk edecek.



Salon: Başkent Voleybol


Hakemler: Roy Goren, Michail (İsrail), Koutsoulas (Yunanistan)


Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Wouter Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Bennie Tuinstra, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar (L) Murat Tokgöz, Oğulcan Yatgin)


SWD Powervolleys Duren: Luuc Van Der, Marcin, Ernastawicz, Christia Tobias Brand, Michael Andrei, Sebastian Gevert, Falkenbach Kocian (Ivan Batanov (L) Filip John, Erik Röhrs)


Setler: 27-25, 25-21, 25-13


Süre: 1 saat 28 dakika

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.