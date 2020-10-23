Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Bu turda Süper Lig'den 6 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri bugün Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimini TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son kazananı Trabzonspor'un eski kaptanlarından Hamdi Aslan tarafından gerçekleştirildi. Eleme Turu'nda 2. eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük mücadele edecek. TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den ise 39 kulüp bu turda yer alacak.
Tek maç eleme sistemine göre yapılacak 3. eleme turu müsabakaları 3, 4 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Bodrumspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü
Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor
Adana Demirspor - Alanya Kestelspor
MKE Ankaragücü - Kocaelispor
Yılport Samsunspor - Muğlaspor
Ankaraspor - Pazarspor
Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor
Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor
İnegölspor - Sultanbeyli Belediyespor
İstanbulspor - Elazığspor
Altınordu - Fethiyespor
Kahramanmaraşspor - Somaspor
Beypiliç Boluspor - Hacettepespor
Sancaktepe Futbol Kulübü - Serik Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu - İçel İdman Yurdu
Zonguldak Kömürspor - Darıca Gençlerbirliği
Afjet Afyonspor - Kardemir Karabükspor
Altay - Karatay Termal 1922 Konyaspor
Uşakspor - Şile Yıldızspor
Atakaş Hatayspor - Şanlıurfaspor
Sakaryaspor - Diyarbekirspor
Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor
Kırşehir Belediyespor - Yozgatspor 1959
Çorum Futbol Kulübü - Eyüpspor
RH Bandırmaspor - Belediye Derincespor
Eskişehirspor - Cizrespor
GMG Kastamonuspor - Amed Sportif Faaliyetler
Balıkesirspor - Esenler Erokspor
BB Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor
Ankara Demirspor- Mamak Futbol Kulübü
Ergene Velimeşespor - Karacabey Belediyespor
Sarıyer - Turgutluspor
Giresunspor - Tekirdağspor
Ankara Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor
HES Kablo Kayserispor - Yomraspor
Vanspor - Sivas Belediyespor
Menemenspor - Anagold 24 Erzincanspor
Tuzlaspor - Bayburt İl Özel İdare
Ümraniyespor - Krıklarelispor
Bursaspor- Karşıyaka
Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor
Pendikspor - Düzcespor
Hekimoğlu Trabzon - 52 Orduspor