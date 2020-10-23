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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Bu turda Süper Lig'den 6 takım mücadele edecek.


Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri bugün Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimini TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son kazananı Trabzonspor'un eski kaptanlarından Hamdi Aslan tarafından gerçekleştirildi. Eleme Turu'nda 2. eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük mücadele edecek. TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den ise 39 kulüp bu turda yer alacak.


Tek maç eleme sistemine göre yapılacak 3. eleme turu müsabakaları 3, 4 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak.


Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:



Bodrumspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü


Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor


Adana Demirspor - Alanya Kestelspor


MKE Ankaragücü - Kocaelispor


Yılport Samsunspor - Muğlaspor


Ankaraspor - Pazarspor


Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor


Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor


İnegölspor - Sultanbeyli Belediyespor


İstanbulspor - Elazığspor


Altınordu - Fethiyespor


Kahramanmaraşspor - Somaspor


Beypiliç Boluspor - Hacettepespor


Sancaktepe Futbol Kulübü - Serik Belediyespor


Tarsus İdman Yurdu - İçel İdman Yurdu


Zonguldak Kömürspor - Darıca Gençlerbirliği


Afjet Afyonspor - Kardemir Karabükspor


Altay - Karatay Termal 1922 Konyaspor


Uşakspor - Şile Yıldızspor


Atakaş Hatayspor - Şanlıurfaspor


Sakaryaspor - Diyarbekirspor


Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor


Kırşehir Belediyespor - Yozgatspor 1959


Çorum Futbol Kulübü - Eyüpspor


RH Bandırmaspor - Belediye Derincespor


Eskişehirspor - Cizrespor


GMG Kastamonuspor - Amed Sportif Faaliyetler


Balıkesirspor - Esenler Erokspor


BB Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor


Ankara Demirspor- Mamak Futbol Kulübü


Ergene Velimeşespor - Karacabey Belediyespor


Sarıyer - Turgutluspor


Giresunspor - Tekirdağspor


Ankara Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor


HES Kablo Kayserispor - Yomraspor


Vanspor - Sivas Belediyespor


Menemenspor - Anagold 24 Erzincanspor


Tuzlaspor - Bayburt İl Özel İdare


Ümraniyespor - Krıklarelispor


Bursaspor- Karşıyaka


Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor


Pendikspor - Düzcespor


Hekimoğlu Trabzon - 52 Orduspor

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