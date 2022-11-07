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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar başlayacak.


Eleme Turu müsabakalar yarın, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü 7 karşılaşma ile tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Galatasaray, yarın evinde saat 21.00'de Ofspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise çarşamba günü yine aynı saatte Serik Belediyespor'u konuk edecek.


8 Kasım Salı


13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK


14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor


14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor


15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor


17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler


19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor


21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor



9 Kasım Çarşamba


13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor


13.00 Giresunspor-Ankaraspor


13.00 Ümraniyespor-Efeler 09


14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK


14.00 Altınordu-Bodrumspor


14.00 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor


14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu


14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare


14.00 Eyüpspor-Düzcespor


15.00 Samsunspor-Adanaspor


17.00 FTA Antalyaspor-Pendikspor


19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor


21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor



10 Kasım Perşembe


13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor


14.00 Tuzlaspor-Isparta 32


14.00 Göztepe-Bucaspor 1928


15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor


17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor


19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol


21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor

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