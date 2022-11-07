Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı başlıyor

Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar başlayacak.

Eleme Turu müsabakalar yarın, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü 7 karşılaşma ile tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Galatasaray, yarın evinde saat 21.00'de Ofspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise çarşamba günü yine aynı saatte Serik Belediyespor'u konuk edecek.

8 Kasım Salı

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK

14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor

14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor

15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor

17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor

21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor

9 Kasım Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor

13.00 Giresunspor-Ankaraspor

13.00 Ümraniyespor-Efeler 09

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK

14.00 Altınordu-Bodrumspor

14.00 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor

14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare

14.00 Eyüpspor-Düzcespor

15.00 Samsunspor-Adanaspor

17.00 FTA Antalyaspor-Pendikspor

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor

21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor

10 Kasım Perşembe

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928

15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor

17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor

19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol

21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor