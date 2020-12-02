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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu müsabakalarının programı belli oldu. Karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçlarının programı şöyle:



15 Aralık Salı


13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor


15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor


17.00 Yeni Malatya - Hekimoğlu Trabzon


18.30 Göztepe - Bursaspor


21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği



16 Aralık Çarşamba


13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor


14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor


18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor


21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor



17 Aralık Perşembe


13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor


13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu


15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Boluspor


17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor


19.00 Medipol Başakşehir - Turgutluspor


21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

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