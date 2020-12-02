Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu müsabakalarının programı belli oldu. Karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçlarının programı şöyle:

15 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor

15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

17.00 Yeni Malatya - Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe - Bursaspor

21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

16 Aralık Çarşamba

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor

21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

17 Aralık Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor

13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu

15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Boluspor

17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor

19.00 Medipol Başakşehir - Turgutluspor

21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu