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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.


Eleme Turu'nda toplam 16 karşılaşma yarın, 21 Aralık Çarşamba ve 22 Aralık Perşembe günü tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de İstanbulspor'u ağırlayacak. Beşiktaş da 21 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de evinde Şanlıurfaspor'la mücadele edecek. Galatasaray ise Ankara Keçiörengücü'nü 22 Aralık Perşembe günü konuk edecek.


Eleme Turu'nda program şöyle:


Yarın


13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor


13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor


15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor


17.00 Antalyaspor - Manisa FK


19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe


21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor



21 Aralık Çarşamba


13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor


15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor


17.00 Alanyaspor - Eyüpspor


19.00 Trabzonspor - Samsunspor


21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor



22 Aralık Perşembe


13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği


15.00 Konyaspor - Bodrumspor


17.00 Gaziantep FK - Boluspor


19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor


21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

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