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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Kerim'in sağ kanattan geliştirdiği pozisyon topla ceza alanında buluşan Bajic, meşin yuvarlığı dışarı gönderdi.


6. dakikada Jojic'in'ın kullandığı kornerde Gökhan İnler arka direğe aşırttı. Boş pozisyonda kafayı vuran Epureanu takımını öne geçirdi. 1-0


8. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Batuhan orta sahada aldığı topla ceza yayına girdi. Çektiği şut auta çıktı.


12. dakikada Soner Aydoğdu'nun savunma arkasına attığı pasta Arda Turan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arda'nın şutunda kaleci Çağlar gole izin vermedi.


33. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza yayında Kerim Frei topla buluştu. Önce topu düzelten Kerim'in şutunda top Tayyib'inde ayağına çarparak ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütürk


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Karim Hafez, Gökhan İnler, Soner, Kerim, Jojic, Arda Turan, Bajic


Yedekler: Mert Günok, Mahmut, Salim, Mustafa Pekşen, Çaiçara, İrfan Can, Yusuf Avcılar, Emre Belözoğlu, Napoleoni, Adebayor


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Adana Demirspor: Çağlar, Hakan Bilgiç, Tayyib Sanuç, Orhan Taşdelen, Batuhan İşçiler, Galip Güzel, Erdal Öztürk, Orkan Çınar, Berk Yıldız, Emre Nefiz, Mehmet Türkmen


Yedekler: Ahmet Fener, Oliveira, Erkam Develi, Yiğit Kadıoğlu, Rüştü Hanlı, Kosecki, Traore


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Goller: Epureanu (dk. 6), Kerim Frei (dk. 32) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kartlar: Epureanu (Medipol Başakşehir), Tayyib Sanuç (Adana Demirspor)

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