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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk etti. 1-1 sonuçlanan ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir evinde rakibini 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada gelişen Başakşehir atağında Karim Hafes'in ceza sahası dışından çektiği şutunu, Çağlar kornere çeldi.


52. dakikada Jojic'in sol kanattan yaptığı ortada Kerim Frei altı pasta topla buluştu. Frei'nin gelişine çektiği şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi.


57. dakikada Başakşehir kontra atakla Adana Demirspor ceza alanına girdi. Sol çizgiye inen Bajic topu içerideki Kerim'e göndermek istedi ancak altı pas çizgisinde Çağlar topa müdahale ederek atağı kesti.


63. dakikada Adana Demirspor'da Erdal Öztürk ceza yayında yaptığı pas hatasında top Jojjic'te kaldı. Direkt kaleyi düşünen Jojic'in şutunu Çağlar rahatlıkla kontrol etti.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütürk


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Karim Hafez, Gökhan İnler (Emre Belözoğlu dk. 76), Soner, Kerim, Jojic, Arda Turan (Caiçara dk. 62), Bajic (Adebayor dk. 62)


Yedekler: Mert Günok, Mahmut, Salim, Mustafa Pekşen, İrfan Can, Yusuf Avcılar, Napoleoni


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Adana Demirspor: Çağlar, Hakan Bilgiç, Tayyib Sanuç, Orhan Taşdelen, Batuhan İşçiler, Galip Güzel (Erkam dk. 58), Erdal Öztürk, Orkan Çınar, Berk Yıldız, Emre Nefiz (Traore dk. 46), Mehmet Türkmen (Yiğit Kadıoğlu dk. 70)


Yedekler: Ahmet Fener, Oliveira, Rüştü Hanlı, Kosecki


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Goller: Epureanu (dk. 6), Kerim Frei (dk. 32) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kartlar: Epureanu (Medipol Başakşehir), Tayyib Sanuç, Hakan Bilgiç (Adana Demirspor)

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