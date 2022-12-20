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Ziraat Türkiye Kupası: Başakşehir: 3 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu mücadelesinde Başakşehir, Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Deniz Türüç'ün soluna çekip savunmanın arkasına yaptığı ortada, kale önünde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0


24. dakikada kaleci Arda Özçimen'in ceza sahası içinde yaptığı hatada araya giren Serdar Gürler'e de çarpan top ağlara gitti. 2-0


35. dakikada Başakşehir atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Serdar Gürler, kontrolünü sağladıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.


37. dakikada Başakşehir'in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Okaka, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan uzak köşeden ağlarla gönderdi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Bora Özkara


Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir, Lucas Lima, Biglia (Nzaba dk. 40), Serdar Gürler, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Mounir Chouiar, Okaka


Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Aleksic, Azubuike, Batuhan Çelik, Keny, Partyk Szysz, Efe Koyuncu, Caiçara


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Göztepe: Arda Özçimen, Uğur Kaan, Mihojevic, Luckas Gottwalt, Emir Ortakaya, Mesut Emre Kesik, Tijanic, Tuğbey, Atanga, Kvasina, Ali Akman


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Yasin Öztekin, Palmer, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Emre Gedik, Tarık Çamdal, Yalçın Kayan, İzzet Furkan, Efe Saçıkara


Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu


Goller: Serdar Gürler (dk. 21 ve 24), Okaka (dk. 37) (Başakşehir)

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