Ziraat Türkiye Kupası: Başakşehir: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Eleme Turu mücadelesinde Başakşehir, Göztepe'yi ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu-lacivertliler bu sonuçta son 16 turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışında yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.
71. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Keny'den önce kaleci araya girip topu kontrol etti.
73. dakikada Ali Akman'ın vuruşunda Volkan Babacan topu oyun alanına çelerken, ceza saha çizgisine gelen topa İzzet Furkan'ın sağ ayağıyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Bora Özkara
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir (Şener Özbayraklı dk. 62), Lucas Lima, Biglia (Nzaba dk. 40), Serdar Gürler (Partyk Szysz dk. 85 ?), Deniz Türüç, Berkay Özcan, Mounir Chouiar (Aleksic dk. 46), Okaka (Keny dk. 46)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Azubuike, Batuhan Çelik, Efe Koyuncu, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Göztepe: Arda Özçimen, Uğur Kaan (Efe Saçıkara dk. 74), Mihojevic, Luckas Gottwalt, Emir Ortakaya, Mesut Emre Kesik, Tijanic (Yalçın Kaya dk. 60), Tuğbey (Emre Gedik dk. 74), Atanga, Kvasina (İzzet Furkan dk. 60), Ali Akman
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Yasin Öztekin, Palmer, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Goller: Serdar Gürler (dk. 21 ve 24), Okaka (dk.37) (Başakşehir), İzzet Furkan (dk.71) (Göztepe)
Sarı kart: Atanga (Göztepe)