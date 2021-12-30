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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Turu'nda Beşiktaş sahasında Altay ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada ceza yayından Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Michy Batshuayi'nn rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.


21. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza yayı sağ tarafında alan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.



Stat: Vodafone


Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Serdar Saatçı, Montero, Umut Meraş, Josef de Souza, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Michy Batshuayi


Yedeler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Welinton, Kenan Karaman, Alex Teixeira


Teknik Sorumlu: Önder Karaveli


Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Khaly Thiam, Naderi, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Leandro Kappel, Martin Rodriguez, Thaciano, Ahmed Rayyan


Yedekler: Lis, Karamoko Bamba, Cem Özgener, Marco Paixao, Kazımcan Karataş, Cesar Pinares, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Özgür Özkaya


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Sarı kartlar: Umut Meraş (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam (Altay)

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