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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Çaykur Rizespor. 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve kale sahası önüne sert bir orta yaptı. Bu noktada bulunan Aboubakar topa müdahale etmekte geç kaldı.


11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Michalak, kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada Fernando direkt kaleye gönderdi ancak Montero son anda ayak koyarak topu kornere yolladı.


37. dakikada Çaykur Rizespor hızlı çıktı. Selim'in sağ kanattan pasında topu alan Michalak ceza sahasına girerek sert vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan


Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Ghezzal, Oğuzhan, Mensah, N'Koudou, Aboubakar


Yedekler: Ersin, Josef, Güven, Atiba, Larin, Ajdin Hasic, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Gökhan Töre


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Emir, Selim Alberk, Yasin (Jovancic (dk. 43 ?), Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal


Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Tunay, Samudio, Emir Han, Murat, Melnjak, Mithat


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Sarı kartlar: Oğuzhan (Beşiktaş), Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)

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