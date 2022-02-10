Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş evinde Göztepe ile karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna'nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
29. dakikada Moubandje'nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
37. dakikada Josef de Souza'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Sarvanlar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Alex Teixeira, Cyle Larin
Yedekler: Emre Bilgin, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba, Necip Uysal, Welinton, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlhan, Umut Meraş
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara, Moubandje, Halil Akbunar, David Tijanic, Cherif Ndiaye
Yedekler: Kenan Piric, Wilker Angel, Berkan Emir, Yusuf Talum, Atakan Çankaya, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Makana Baku, Lourency, Franco Di Santo
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Sarı kart: Montero (Beşiktaş)