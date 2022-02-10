Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş evinde karşılaştığı Göztepe’yi normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta penaltı atışlarıyla 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş evinde karşılaştığı Göztepe'yi normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta penaltı atışlarıyla 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı ve uzatmalar)
59. dakikada Atiba'nın pasıyla cezası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
62. dakikada Alex Teixeira'nın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal'ın son çizgiye inip rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada Michy Batshuayi'nin pasında rakibe de çarpan topu ceza sahası içi sağında alan Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya gitti.
88. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı rakip ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dino Arslanagic topu Cherif Ndiaye'ye indirdi. Ndiaye'nin vuruşunda ise kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
102. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Larin'in çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen meşin yuvarlağı Atınç Nukan kornere gönderdi.
117. dakikada Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında ceza sahası içinde Vida'nın kafa vuruşuna meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Serdar Saatçı dk. 95), Vida, Montero (Welinton dk. 72), Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Josef de Souza (Atiba dk. 46), Oğuzhan Özyakup (Güven Yalçın dk. 80), Alex Teixeira (Michy Batshuayi dk. 73), Cyle Larin
Yedekler: Emre Bilgin, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Emirhan İlhan, Umut Meraş
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş (Wilker Angel dk. 98), Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara (Soner Aydoğdu dk. 84), Moubandje (Berkan Emir dk. 106), Halil Akbunar (Lourency dk. 98), David Tijanic (Franco Di Santo dk. 66), Cherif Ndiaye (Makana Baku dk. 106)
Yedekler: Kenan Piric, Yusuf Talum, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan,
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Penaltılar
Atanlar: Michy Batshuayi, Atiba, Vida (Beşiktaş), Wilker Angel (Göztepe)
Kaçıranlar: Miralem Pjanic (Beşiktaş), Franco Di Santo, Berkan Emir, Lourency (Göztepe)
Sarı kartlar: Montero, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil Akbunar, Dino Arslanagic (Göztepe)