Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Şanlıurfaspor: 2 (İlk yarı)

Tur müsabakasında Beşiktaş, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Şanlıurfaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Barış Gök'ün yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ersin kornere çeldi.

9. dakikada Seyit Gazanfer'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa kale önünde Kemal Rüzgar'ın vuruşunda meşin yuvarlak Necip Uysal'a çarparak filelere gitti. 0-1

15. dakikada Barış Gök'ün sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Kemal Rüzgar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ersin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-2

43. dakikada sağ çaprazdan Rosier'nin içeri yaptığı sert ortada arka direkte Cenk'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünsal, Anıl Usta

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Atiba (Tayyip Sanuç dk. 29), Salih Uçan, Redmond, Muleka, Dele Alli (Gedson dk. 29), Cenk Tosun

Yedekler: Mert Günok, Montero, N'koudou, Weghorst, Kerem Atakan Kesgin, Wellinton Souza, Masuaku, Tayfur Bingöl

Teknik Dierktör: Şenol Güneş

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, Abdulsamet Burak, Barış Gök, Mehmet Alp Kurt, Bünyamin Balat, Erkam Develi, Behlül Aydın, Mert Çapar, Kemal Rüzgar

Yedekler: Kadir Balcı, İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Alpay Koçaklı, Ömer Uzun, Enes Tubluk, Hüseyin Erkan, Semih Karadeniz, Alican Özyürek, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Kemal Tosun

Goller: Kemal Rüzgar (dk. 9 ve 15) (Şanlıurfaspor)