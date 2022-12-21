İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Şanlıurfaspor: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur müsabakasında Beşiktaş, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Şanlıurfaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Barış Gök'ün yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ersin kornere çeldi.


9. dakikada Seyit Gazanfer'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa kale önünde Kemal Rüzgar'ın vuruşunda meşin yuvarlak Necip Uysal'a çarparak filelere gitti. 0-1


15. dakikada Barış Gök'ün sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Kemal Rüzgar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ersin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-2


43. dakikada sağ çaprazdan Rosier'nin içeri yaptığı sert ortada arka direkte Cenk'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünsal, Anıl Usta


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Atiba (Tayyip Sanuç dk. 29), Salih Uçan, Redmond, Muleka, Dele Alli (Gedson dk. 29), Cenk Tosun


Yedekler: Mert Günok, Montero, N'koudou, Weghorst, Kerem Atakan Kesgin, Wellinton Souza, Masuaku, Tayfur Bingöl


Teknik Dierktör: Şenol Güneş


Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, Abdulsamet Burak, Barış Gök, Mehmet Alp Kurt, Bünyamin Balat, Erkam Develi, Behlül Aydın, Mert Çapar, Kemal Rüzgar


Yedekler: Kadir Balcı, İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Alpay Koçaklı, Ömer Uzun, Enes Tubluk, Hüseyin Erkan, Semih Karadeniz, Alican Özyürek, Mustafa Durak


Teknik Direktör: Kemal Tosun


Goller: Kemal Rüzgar (dk. 9 ve 15) (Şanlıurfaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.