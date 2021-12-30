Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - Altay: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Turu'nda Beşiktaş sahasında karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Thaciano'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
61. dakikada sol kanattan Rachid Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topa ceza sahası içi sol tarafında alan Josef de Souza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu'nda sekti. Pozisyonu takip eden Atiba'nın kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
66. dakikada Montero'nun hatasında topu kapan Ahmed Rayyan'ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Martin Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
Stat: Vodafone
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Serdar Saatçı, Montero, Umut Meraş (Rıdvan Yılmaz dk. 70), Josef de Souza, Atiba (Miralem Pjanic dk. 70), Oğuzhan Özyakup (Alex Teixeira dk. 82 ?), Rachid Ghezzal, Güven Yalçın (Cyle Larin dk. 82 ?), Michy Batshuayi (Kenan Karaman dk. 90+2 ?)
Yedeler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton
Teknik Sorumlu: Önder Karaveli
Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel (Cesar Pinares dk. 53), Björkander, Khaly Thiam, Naderi (Özgür Özkaya dk. 88 ?), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Leandro Kappel (Eren Erdoğan dk. 88 ?), Martin Rodriguez (Deniz Kadah dk. 78), Thaciano, Ahmed Rayyan (Marco Paixao dk. 78)
Yedekler: Lis, Karamoko Bamba, Cem Özgener, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Gol: Atiba (dk. 61) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Umut Meraş, Atiba, Montero (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam, Thaciano, Naderi (Altay)