Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada gelişen Erzurumspor atağında savunma arkasına atılan topta Rashad Muhammed pasını Mücahit'e aktardı. Mücahit'in bekletmeden pasında Oltan Karakullukçu'nun şutu ağlara gitti. 0-1

9. dakika N'Koudou'nun sol kanattan kesiği ortada Umut'un indirdiği topa Oğuzhan kafa ile vurdu, kaleci Kayacan gole izin vermedi. Dönen topu bu sefer Adem Ljajic tamamlamak istedi, kaleci Kayacan bu pozisyonu da çeldi. Ardından Erzurum savunması tehlikeyi korner ile savuşturdu.

12.dakikada N'Koudou'nun uzun ortasında Diaby'nin yaptığı vuruş, yandan auta çıktı.

20. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan açtığı otaya Ljajic kafa ile vurdu. Erzurumspor savunması topu çizgiden kornere yolladı.

33. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun rakibinden sıyrılarak pasını çıkardığı Diaby, boş kaleye bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Caner Erkin'in sol köşeden kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Diaby'nin şutu ağlara gitti. Ancak VAR'a giden Serkan Tokat, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Roco, Caner, N'Koudou, Elneny, Oğuzhan, Diaby, Ljajic, Umut

Yedekler: Utku, Douglas, Güven Yalçın, Boyd, Atiba, Burak Yılmaz, Necip, Vida, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Mehmet Murat, Osman, Hasan Hatioğlu, Mücahit, Batuhan, Mahamadou Ba, İbrahim, Rashad, Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu

Yedekler: İbrahim Sehic, Aykut Demir, Pote, Emrah Başsan, Yusuf Acer, Sissoko, Scuk

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Diaby (dk. 33) (Beşiktaş), Oltan (dk. 1) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Elneny (Beşiktaş), Mücahit Albayrak (BB Erzurumspor)