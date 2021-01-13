Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor. 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 85.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 85. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sol kanattan bindiren N'Sakala ceza sahası içindeki Larin'i gördü. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda savunmanın müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere çıktı.
63. dakikada N'Koudou'nun pasında sol kanattan son çizgiye inen N'Sakala ceza sahasına ortaladı. Müsait durumdaki Mensah gelişine vurdu ancak topu yandan dışarı gönderdi.
65. dakikada Alberk Koç'un soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Doğan Erdoğan kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
80. dakikada Güven'den aldığı pasla ceza sahası önüne hareketlenen Larin direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
85. dakikada Oğuzhan'ın kullandığı korner atışında ön direğe koşu yapan Necip, arkaya aşırttı. Bu noktada bomboş pozisyondaki Larin kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0
87. dakikada sol kanattan bindiren N'Sakala ceza sahası içine çevirdi. Müsait pozisyondaki Güven'in vuruşunda kaleci Zafer topa hakim oldu.
87. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahasına giren Güven'in şutunda kaleci Zafer'den dönen topu N'Koudou tamamladı. Selim Ay bu pozisyonda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Ghezzal (Güven dk. 73), Oğuzhan, Mensah (Josef dk. 73), N'Koudou (Hasic dk. 88 ?), Aboubakar (Larin dk. 46)
Yedekler: Ersin, Atiba, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Emir, Selim (Emir Han dk. 89 ?) Alberk, Yasin (Jovancic (dk. 43), Donsah, Fernando (Samudio dk. 67), Michalak, Doğan (Mithat dk. 89 ?), Kemal
Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Tunay, Murat, Melnjak
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Gol: Larin (dk. 85) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Oğuzhan, Utku (Beşiktaş), Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)