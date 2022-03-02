Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Lionel Carole'un sol kanattan ortasında ceza yayında göğsüyle topu alan Mario Gavranovic'in Montero'yu geçip penaltı noktasına yakın bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlara gitti. 0-1
11. dakikada Welinton'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal'ın topla ilerleyip ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Cenk Gönen'den seken meşin yuvarlak kornere gitti.
23. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında ceza sahası içinde Alex Teixeira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.
43. dakikada sağ kanatta bulunan Rachid Ghezzal'ın uzun pasında ceza sahası içi sağında Kenan Karaman topu Atiba'ya indirdi. Atiba'nın pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valentin Rosier'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Vodafone
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Atiba, Necip Uysal, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal, Kenan Karaman, Michy Batshuayi
Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Cyle Larin, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkan, Demir Ege Tıknaz
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini (Uğur Demirok dk. 33 ?), Mert Çetin, Lionel Carole, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek, Andrea Bertolacci, Miguel Cardoso, Mario Gavranovic
Yedekler: Lung, Attamah, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Carlos Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Gustavo Campanharo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Valentin Rosier (dk. 43) (Beşiktaş), Mario Gavranovic (dk. 6) (Kayserispor)
Sarı kart: Miguel Cardoso (Kayserispor)