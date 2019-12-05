Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - 24 Erzincanspor: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur ilk maçında sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Rebocho'nun sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
15. dakikada kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan 24 Erzincanspor'da Abdurrahman Canlı'nın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Utku meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
22. dakikada defansın arkasına iyi sarkan Muhammed Kerem'in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Utku meşin yuvarlağı kurtardı.
24. dakikada Hüseyin Erol'un sol kanttan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ayhan Gürbüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.
25. dakikada Güven'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Elneny'nin kayarak yaptığı vuruş kaleci Süleyman'dan döndü. Pozisyonun devamında arka direkte topu önünde bulan Boyd'un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada Rebocho'nun sahasından verdiği uzun pasta defansın arkasına sarkan Güven'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Süleyman'da kaldı.
45+3. dakikada Muhayer'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Vodafone
Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Utku, Necip, Enzo Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Elneny, Muhayer Oktay, Tyler Boyd, Jermain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Caner Erkin, Vida, Gökhan Gönül, Orkan Çınar, Erdem Seçgen, Adem Ljajic, N'Koudou
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
24 Erzincanspor: Süleyman Kasap, Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Ayhan Gürbüz, Abdurrahman Canlı, Hüseyin Çiray, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Halil Yılmaz, Ali Öztürk
Yedekler: Ersel Çetinkaya, Emre Turan, Burak Aydın, Osman Şahin, Mümin Talip Pazarlı, Berke Tulpar, Tuncay Kılıç
Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül
Goller: Tyler Boyd (dk. 25), Erdoğan Kaya (dk. 45+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Enes Subaşı (24 Erzincanspor)