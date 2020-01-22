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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor’u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Erzurumspor, çeyrek finale yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64.dakikada Adem Ljajic'in ara pasında ceza alanı içine sarkan Burak Yılmaz, kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi. 2-1


66. dakikada Sissoko'nun uzak direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşunda top Karius'ta kaldı.


67. dakikada Mücahit'in ortasında Mehmet Murat'ın gelişine sert şutunu Karius çeldi. Roco'nun topuğuyla uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Sissoko, yaptığı sert vuruşla beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2


72. dakikada gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan'ın pasını alan Mehmet Murat Avcı, son çizgiye inerek topu Oltan'a çıkardı. Oltan da düzgün bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. 2-3



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Roco, Caner, N'Koudou, Elneny, Oğuzhan (Atiba dk. 77), Diaby (Güven Yalçın dk. 74), Ljajic, Umut (Burak Yılmaz dk. 62)


Yedekler: Utku, Douglas, Boyd, Necip, Vida, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Mehmet Murat, Osman, Hasan Hatioğlu, Mücahit, Batuhan, Mahamadou Ba (Sissoko dk. 46), İbrahim, Rashad (Emrah Başsan dk. 46), Hasan Ayaroğlu, Oltanx (Aykut Demir dk. 82 ?)


Yedekler: İbrahim Sehic, Pote, Yusuf Acer, Scuk


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Diaby (dk. 33), Burak Yılmaz (dk. 64) (Beşiktaş), Oltan (dk. 1 ve dk. 73), Sissoko (dk. 67) (BB Erzurumspor)


Sarı Kartlar: Elneny, Atiba(Beşiktaş), Mücahit Albayrak, Mehmet Murat (BB Erzurumspor)

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