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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur mücadelesinde, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Atakan'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şirin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.


11. dakikada beyaz noktaya gelen Güven'in penaltı vuruşunu kaleci Anıl Demir kornere çeldi.


30. dakikada Tarsus savunmasının hatalı pasında araya giren Rosier, yay üzerinde yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0


38. dakikada Larin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atakan, yerden ortasını arka direğe çıkardı. Larin, boş pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Burak Cansız


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Güven Yalçın, Larin


Yedekler: Emre Bilgin, Josef de Souza, N'Koudou, Ajdin Hasic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Mensah, Serdar Saatçi


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, Şahin Şafakoğlu, Onur Şirin, Ahmet Furkan, Asım Hamzaçelebi, İbrahim Hırçın, Abdussamed Karnuçu, Mertcan Çam, Alperen Pak, Suat Kaya


Yedekler: Kablan Kaya Tekin, Cem Aktaş, Attila Yıldırım, Furkan Çetinkaya, Burak Seres, Mahsun Gediklioğlu, Mert Temizkan, Alper Ademoğlu


Teknik Direktör: Ergün Penbe


Goller: Rosier (dk. 30), Larin (dk. 38) (Beşiktaş)

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