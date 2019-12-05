Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 - 24 Erzincanspor: 0 (Maç sonucu)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Güven sağ kanattan içeri girip verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Muhayer'in vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada orta sahada topu alan Muhammed Kerem'in sağ kanattan topla ilerleyip verdiği pasta ceza sahası içine giren Halil'in kaleci Utku'nun üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.
54. dakikada Enes'in sol kanattan yapılan ortada defanstan seken topu alan Hüseyin'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
60. dakikada Rebocho'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kurtardı.
84. dakikada orta sahada bulunan Caner'in ara pasında defansın arkasına sarkan Umut'un ceza sahası içinde kaleci Süleyman ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
Stat: Vodafone
Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Utku, Necip, Enzo Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Elneny, Muhayer Oktay (Erdem Seçgin dk. 75), Tyler Boyd (Caner Erkin dk. 82), Jermain Lens (N'Koudou dk. 64), Umut Nayir, Güven Yalçın
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Vida, Gökhan Gönül, Orkan Çınar, Adem Ljajic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
24 Erzincanspor: Süleyman Kasap, Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Ayhan Gürbüz, Abdurrahman Canlı, Hüseyin Çiray, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Osman Şahin dk. 76), Halil Yılmaz (Emre Turan dk. 82 ?), Ali Öztürk (Burak Aydın dk. 60)
Yedekler: Ersel Çetinkaya, Mümin Talip Pazarlı, Berke Tulpar, Tuncay Kılıç
Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül
Goller: Tyler Boyd (dk. 25), Erdoğan Kaya (dk. 43), Umut Nayir (dk. 84) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Boyd, Enzo Roco, Caner Erkin (Beşiktaş), Abdurrahman Canlı, Enes Subaşı (24 Erzincanspor)