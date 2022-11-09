Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 - Serik Belediyespor: 0 (İlk yarı)

Tur maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada orta yuvarlakta topu kontrol eden Redmond, hızla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

9. dakikada Dele Alli'nin ceza yayı üzerinden yaptığı pasla topla buluşan Redmond, altıpas üzerindeki Muleka'ya meşin yuvarlağı aktardı. Muleka da bekletmeden topu boş kaleye göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0

28. dakikada Oğuzhan Akgün'ün sol taraftan ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Redmond sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

34. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında Muleka'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta savunmadan seken topu önünde bulan Dele Alli, meşin yuvarlağı kaleci Mehmet'in bacaklarının arasından filelere gönderdi. 3-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Tayfur Bingöl, Atiba, Kerem Kesgin, Oğuzhan Akgün, Dele Alli, Redmond, Muleka

Yedekler: Mert Günok, Emre Bilgin, Tayyip Sanuç, N'Koudou, Salih Uçan, Cenk Tosun, Weghorst, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Gedson Fernandes

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Serik Belediyespor: Mehmet Doğan, Mehmet Demirözü, Erdoğan Kaya, Fırat Arıkan, İsmet Benli, Ali Adıgüzel, Sergen Yatağan, Burak Göksel, Sebahattin Usta, Oğuzhan Doğan, Muhammet Akpınar

Yedekler: İbrahim Demir, Ergün Nazlı, Mustafa Acar, Batuahn Kırdaroğlu, Mehmet Kocabaş, Muhammet Yazıcı, Mikail Başar, Erdi Zengin, Halil Sevinç, Harun Kavaklıdere

Teknik Direktör: Cem Kavşak

Goller: Redmond (dk. 5), Muleka (dk. 9), Dele Alli (dk. 34) (Beşiktaş)

Sarı kart: Montero (Beşiktaş)