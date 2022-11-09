Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 - Serik Belediyespor: 1 (Maç sonucu)

Tur maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 3-1'lik sonuçla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Serik Belediyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Redmond'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Mehmet meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada sol taraftan Oğuzhan'ın yaptığı ortaya altıpasta Harun Kavaklıdere'nin yaptığı vuruş ağlara gitti. 3-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton (Emrecan Uzunhan dk. 70), Montero (Umut Meraş dk. 70), Tayfur Bingöl, Atiba (Salih Uçan dk. 70), Kerem Kesgin, Oğuzhan Akgün (Gedson Fernandes dk. 82 ?), Dele Alli, Redmond (Weghorst dk. 85 ?), Muleka

Yedekler: Mert Günok, Emre Bilgin, Tayyip Sanuç, N'Koudou, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Serik Belediyespor: Mehmet Doğan, Mehmet Demirözü, Erdoğan Kaya, Fırat Arıkan, İsmet Benli (Harun Kavaklıdere dk. 46), Ali Adıgüzel (Mustafa Acar dk. 63), Sergen Yatağan (Ergün Nazlı dk. 87 ?), Burak Göksel (Mehmet Kocabaş dk. 82 ?), Sebahattin Usta (Halil Sevinç dk. 46), Oğuzhan Doğan, Muhammet Akpınar

Yedekler: İbrahim Demir, Batuhan Kırdaroğlu, Muhammet Yazıcı, Mikail Başar, Erdi Zengin

Teknik Direktör: Cem Kavşak

Goller: Redmond (dk. 5), Muleka (dk. 9), Dele Alli (dk. 34) (Beşiktaş), Harun Kavaklıdere (dk. 66) (Serik Belediyespor)

Sarı kartlar: Montero (Beşiktaş), Fırat Arıkan (Serik Belediyespor)