Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 1 (Maç sonucu)

Tur mücadelesinde, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada kaleci Anıl Demir'in hatalı pasında araya giren Oğuzhan topa sahip oldu ve pasını hemen arakasında bulunan Güven'e çıkardı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Güven, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle gönderdi. 3-0

72. dakikada N'Sakala'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Güven'nin plase şutu direğin yanından auta çıktı.

80. dakikada sol kanattan İbrahim Hırçın'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mertcan Çam, düzgün son vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu. 3-1

90+3. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında N'Koudo'nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Anıl topu kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Burak Cansız

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida (Serdar Saatçı dk. 74), Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan (Kartal Yılmaz dk. 63), Oğuzhan Özyakup (Josef de Souza dk. 84 ?), Atakan Üner (N'Koudou dk. 74), Güven Yalçın, Larin (Ajdin Hasic dk. 63)

Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Mensah

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, Şahin Şafakoğlu, Onur Şirin (Furkan Çetinkaya dk. 79) , Ahmet Furkan (Cem Aktaş dk 66), Asım Hamzaçelebi (Mahsun Gediklioğlu dk. 67), İbrahim Hırçın, Abdussamed Karnuçu, Mertcan Çam, Alperen Pak (Alper Ademoğlu dk. 79), Suat Kaya (Attila Yıldırım dk. 46)

Yedekler: Kablan Kaya Tekin, Burak Seres, Mert Temizkan

Teknik Direktör: Ergün Penbe

Goller: Rosier (dk. 30), Larin (dk. 38), Güven Yalçın (dk. 55) (Beşiktaş), Mertcan Çam (dk. 80) (Tarsus İY)

Sarı kart: Serdar Saatçı (Beşiktaş)