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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’in 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'in 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarının programı belli oldu.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek ikinci karşılaşmalarının programı duyuruldu. Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarının programı ise şöyle:



26 Şubat Salı


20.00 Ümraniyespor - Trabzonspor



27 Şubat Çarşamba


14.00 Hatayspor - Galatasaray


20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor



28 Şubat Perşembe


20.00 Kasımpaşa - Akhisarspor

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