Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’in 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'in 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek ikinci karşılaşmalarının programı duyuruldu. Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarının programı ise şöyle:
26 Şubat Salı
20.00 Ümraniyespor - Trabzonspor
27 Şubat Çarşamba
14.00 Hatayspor - Galatasaray
20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
28 Şubat Perşembe
20.00 Kasımpaşa - Akhisarspor