Ziraat Türkiye Kupası: Esenler Erokspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur ilk maçında Esenler Erokspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Melih Kabasakal'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
44. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Efecan Çölbekler'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Esenler
Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Bilal Gölen
Esenler Erokspor: İzzet Sözer, Orhan Gülle, Berkay Çakır, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler, Melih Kabasakal, Mustafa Emin Birinci, Emre Adiloğlu, Burak Can Akıncı, Eray Pazar
Yedekler: Özgün Ali Köklü, Abdurrahman Kuyucu, Alper Kahraman, Şahin Fıstıkçı, Bilal Mert Engin, Talha Özcan, Emirhan Tekgül
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih, Papp, Caner, Ziya, Cofie, Djerlek, Traore, Hugo, Yatabare, Kone
Yedekler: Muammer, Muhammet Can Tuncer, Appindangoye, Fernando, Mert Hakan, Furkan Sağman, Volkan Eğri
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Traore (dk. 3) (Sivasspor)
Sarı kart: Papp (Sivasspor)