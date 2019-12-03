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Ziraat Türkiye Kupası: Esenler Erokspor: 0 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur ilk maçında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 2-0'lık skor ile mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada sağ kanattan Emre Adiloğlu'nun içeri çevirdiği top arka direkte savunmadan sekti. Mustafa Emin Birinci ceza sahası içinde seken topu kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.


73. dakikada Fatih'in pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Andrade'nin kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2


85. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Abdurrahman Kuyucu'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



Stat: Esenler


Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Bilal Gölen


Esenler Erokspor: İzzet Sözer, Orhan Gülle, Berkay Çakır, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler (Alper Karaman dk. 87 ?), Melih Kabasakal, Mustafa Emin Birinci, Emre Adiloğlu, Erhan Karayer, Burak Can Akıncı (Abdurrahman Kuyucu dk. 46), Eray Pazar (Şahin Fıstıkçı dk. 64)


Yedekler: Özgün Ali Köklü, Bilal Mert Engin, Talha Özcan, Emirhan Tekgül


Teknik Direktör: Hikmet Sevim


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Papp, Caner, Ziya, Cofie, Djerlek (Andrade dk. 57), Traore (Appindangoye dk. 65), Hugo, Yatabare, Kone (Volkan Eğri dk. 76)


Yedekler: Muammer, Muhammet Can Tuncer, Mert Hakan, Furkan Sağman


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Traore (dk. 3), Andrade (dk. 73) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Papp (Sivasspor), Emre Adiloğlu, Orhan Gülle (Esenler Erokspor)

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