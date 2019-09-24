Ziraat Türkiye Kupası: Esenler Eroksposr: 1- Uşakspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur maçında Esenler Erokspor, sahasında karşı karşıya geldiği Uşakspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, 4. Tur'a yükseldi.
Stat: Esenler
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kerem İlitangil, Mustafa Güçer
Esenler Erokspor: Yaren Sözer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı, Berkay Çakır, Bilal Mert Engin, Mustafa Emin Birinci (Halil Çelik dk. 46), Orhan Güle, Alper Karaman, Emre Adiloğlu (Emirhan Tekgil dk. 81 ?), Abdurrahman Kuyucu (Talha Özcan dk. 90 ?), Eray Pazar
Yedekler: Hasan Umur Akın, Sinan Morgil, Şahin Fıstıkçı, Erhan Karayer
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Uşakspor: Hüseyin Koç, Levent Aktuğ, Mete Yıldız, Deniz Solmaz (Ali Say dk. 46), Berat Çetinkaya, Selim Dilli, Mehmet Bektaş, Emre Demir (Abdullah Balıkçı dk. 46), Miran Avcı, İbrahim Şirin, Feyyaz Aydil (Tuğrul Başkan dk. 75)
Yedekler: İbrahim Bağcı, Berkay Özer, Erdi Zengin, Şevket Şimşek
Teknik Direktör: Ali Seçkin Topçu
Gol: Eray Pazar (dk. 72) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Mustafa Emin Birici, Burak Can Akıncı, Eray Pazar (Esenler Erokspor) Miran Avcı (Uşakspor)