İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Antalya ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Eren Taşkın'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.


23. dakikada Gustavo Blanco Leschuk'un pasında topu alan Fredy'nin ceza sahası dışı sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Alp, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


33. dakikada Yekta'nın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında ön direkte iyi yükselen Gustavo Blanco Leschuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


40. dakikada Dala'nın ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fredy'nin vuruşunda gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Esenler


Hakemler: Ramazen Keleş, Emrah Ünal, Murat Şener


Eyüpspor: Alp Tutar, Egemen Zengin, Muhammet Sercan, Volkan Kesim, Ahmed Emir, Kadirhan, Ömer, Emre Kılıç, Harun Özcan, Eren Taşkın, Emre Torun


Yedekler: Timur, Doğukan, Gürcan, Mikail Okyar, Muhammet, Berzan, Metehan


Teknik Direktör: Zafer Turan


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Harun, Fredy, Serdar Özkan, Gelson Dala, Gustavo Blanco Leschuk


Yedekler: Yakup, Batuhan, Halil İbrahim, Batuhan, Mikail Başar, Mustafa, Emre Korkmaz


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Goller: Gustavo Blanco Leschuk (dk. 33), Fredy (dk. 40) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Salih Dursun, Serdar Özkan (Antalyaspor), Kadirhan (Eyüpspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.