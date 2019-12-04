Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Antalya ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Eren Taşkın'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

23. dakikada Gustavo Blanco Leschuk'un pasında topu alan Fredy'nin ceza sahası dışı sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Alp, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Yekta'nın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında ön direkte iyi yükselen Gustavo Blanco Leschuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada Dala'nın ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fredy'nin vuruşunda gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Esenler

Hakemler: Ramazen Keleş, Emrah Ünal, Murat Şener

Eyüpspor: Alp Tutar, Egemen Zengin, Muhammet Sercan, Volkan Kesim, Ahmed Emir, Kadirhan, Ömer, Emre Kılıç, Harun Özcan, Eren Taşkın, Emre Torun

Yedekler: Timur, Doğukan, Gürcan, Mikail Okyar, Muhammet, Berzan, Metehan

Teknik Direktör: Zafer Turan

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Harun, Fredy, Serdar Özkan, Gelson Dala, Gustavo Blanco Leschuk

Yedekler: Yakup, Batuhan, Halil İbrahim, Batuhan, Mikail Başar, Mustafa, Emre Korkmaz

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Gustavo Blanco Leschuk (dk. 33), Fredy (dk. 40) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Salih Dursun, Serdar Özkan (Antalyaspor), Kadirhan (Eyüpspor)