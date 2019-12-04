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Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Bu müsabakanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Antalya'da oynanacak.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Fredy'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


50. dakikada Ömer'in topuk pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Eren Taşkın'ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


63. dakikada defanstan seken topu alan Harun'un ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3



Stat: Esenler


Hakemler: Ramazan Keleş, Emrah Ünal, Murat Şener


Eyüpspor: Alp Tutar, Egemen Zengin, Muhammet Sercan, Volkan Kesim, Ahmed Emir, Kadirhan (Gürcan dk. 77), Ömer, Emre Kılıç, Harun Özcan, Eren Taşkın, Emre Torun (Metehan dk. 46)


Yedekler: Timur, Doğukan, Mikail Okyar, Muhammet, Berzan


Teknik Direktör: Zafer Turan


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Harun, Fredy (Halil İbrahim dk. 72), Serdar Özkan (Mikail Başar dk. 67), Gelson Dala, Gustavo Blanco Leschuk (Emre Korkmaz dk. 87 ?)


Yedekler: Yakup, Batuhan, Batuhan, Mustafa


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Goller: Gustavo Blanco Leschuk (dk. 33), Fredy (dk. 40), Harun (dk. 63) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Salih Dursun, Serdar Özkan, Bünyamin (Antalyaspor), Kadirhan, Muhammet Sercan, Egemen Zengin, Gürcan (Eyüpspor)

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