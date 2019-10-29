Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 1 - Konyaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur Eleme maçında Eyüpspor, iç sahada karşılaştığı Konyaspor'u uzatmalarda 1-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselmiş oldu.
Maçtan dakikalar
16. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topun sahibi olan Hadziahmetovic'in yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Bajic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
103. dakikada Eren'in uzun pasında Konyaspor yarı sahasında topla buluşan Harun Konyaspor savunmasında iki kişiyi çalımlayarak, ceza yayı içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
117. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Harun Özcan'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Eren Taşkın'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Üst direkten dönen topa kaleci Ertuğrul ikinci pozisyonda kontrol etti.
Stat: Esenler
Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran
Eyüpspor: Alp Tutar, Berzan Akkaya (Muhammet Sercan Türkeri dk. 114), Muhammet Yeşil, Volkan Kesim (Ali Aydın dk. 83), Egemen Zengin, Ahmed Emir Tekçam, Erkut Tekinsoy (Mahsun Çapkan dk. 71), Berkan Burak Turan (Kadirhan Atagün dk. 98), Ömer Akbel, Eren Taşkın, Harun Özcan
Yedekler: Ömer Faruk Ay, Metehan Mertöz, Doğukan Öksüz
Teknik Direktör: Mehmet Ali Honca
İH. Konyaspor: Ertuğrul, Savaş Polat (Ömer Ali dk. 58), Selim Ay, Diagne, Ferhat Öztorun (Mücahit Can Akçay dk. 105 ?), Ali Yaşar, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı (Shengelia dk. 46), Hadziahmetovic, Bajic (Miya dk. 86 ?), Daci
Yedekler: Ozan Can Oruç, Mücahit Atalay, Ali Turan, Ali Karakaya
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Harun Özcan (dk. 103) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Muhammet Yeşil, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Berzan Akkaya, Eren Taşkın (Eyüpspor) Volkan Fındıklı, Daci, Ali Çamdalı, Shengelia, Ferhat Öztorun (Konyaspor)