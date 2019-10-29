Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 1 - Konyaspor: 0

Tur Eleme maçında Eyüpspor, iç sahada karşılaştığı Konyaspor'u uzatmalarda 1-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselmiş oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topun sahibi olan Hadziahmetovic'in yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Bajic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

103. dakikada Eren'in uzun pasında Konyaspor yarı sahasında topla buluşan Harun Konyaspor savunmasında iki kişiyi çalımlayarak, ceza yayı içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

117. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Harun Özcan'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Eren Taşkın'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Üst direkten dönen topa kaleci Ertuğrul ikinci pozisyonda kontrol etti.

Stat: Esenler

Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran

Eyüpspor: Alp Tutar, Berzan Akkaya (Muhammet Sercan Türkeri dk. 114), Muhammet Yeşil, Volkan Kesim (Ali Aydın dk. 83), Egemen Zengin, Ahmed Emir Tekçam, Erkut Tekinsoy (Mahsun Çapkan dk. 71), Berkan Burak Turan (Kadirhan Atagün dk. 98), Ömer Akbel, Eren Taşkın, Harun Özcan

Yedekler: Ömer Faruk Ay, Metehan Mertöz, Doğukan Öksüz

Teknik Direktör: Mehmet Ali Honca

İH. Konyaspor: Ertuğrul, Savaş Polat (Ömer Ali dk. 58), Selim Ay, Diagne, Ferhat Öztorun (Mücahit Can Akçay dk. 105 ?), Ali Yaşar, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı (Shengelia dk. 46), Hadziahmetovic, Bajic (Miya dk. 86 ?), Daci

Yedekler: Ozan Can Oruç, Mücahit Atalay, Ali Turan, Ali Karakaya

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Harun Özcan (dk. 103) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Muhammet Yeşil, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Berzan Akkaya, Eren Taşkın (Eyüpspor) Volkan Fındıklı, Daci, Ali Çamdalı, Shengelia, Ferhat Öztorun (Konyaspor)