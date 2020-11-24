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Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Esenler Erokspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Esenler Erokspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçlar Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar


14. dakikada Aziz'in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


35. dakikada Mert Somay'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Aziz'in sağ çaprazdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0


75. dakikada Koray'ın hatasında topu kapan Muammer'in ceza sahası çizgisi üzerinden kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0



Stat: Vefa


Hakemler: Çağdaş Altay, Oğuz Terzi, Hüseyin Aylak


Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Lichaj (Ndao dk. 69), Alpaslan, Koray (Murat Sarıgül dk. 82 ?), Zeki, Jimmy (Aksel Aktaş dk. 70), Aatıf (Muhammed Pehlivan dk. 46), Sabo, Mevlüt (Efe Tatlı dk. 82 ?)


Yedekler: Muzaffer, Balkovec, Furkan Kara


Teknik Direktör: Şenol Can


Esenler Erokspor: Ercüment, Muharrem Öner, Berk Taşkın, Aziz Aksoy, Cenk Doğan, Onur Alkan (Murat Kayalı dk. 83 ?), Taygun Vurgun, Aziz Kızılgün (Enes Soy dk. 71), Muammer Sarıkaya (Hakkı Türker dk. 83 ?), Samet Dağlı (Hüseyin Afkan dk. 63), Mert Somay (Abuzer Toplu dk. 71)


Yedekler: Hasan Akın, Recep Kalkan


Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel


Goller: Samet Dağlı (dk. 14), Aziz Kızılgün (dk. 35), Muammer Sarı kaya (dk. 75) (Esenler Erokspor)


Sarı kartlar: Cenk, Abuzer Toplu (Esenler Erokspor), Lichaj, Sabo, Aksel Aktaş, Ndao (Fatih Karagümrük)

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