Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Eleme Turu 1. maçında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

6. dakikada gelişen Karagümrük atağında Sercan'dan pasını alan Sosseh'in çaprazdan yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

9. dakikada Yasin Öztekin'in kullandığı serbest vuruşta Leo Schwechlen topu Deniz Kadah'a indirdi. Deniz'in sert vuruşu auta çıktı.

19. dakikada Borges'in uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mossoro'nun çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Aykut iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada Turgut Doğan'ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Dobrovoljc'in kafa vuruşunu kaleci Göktuğ kontrol etti.

39. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat'ın ortasına Deniz Kadah yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşu kaleci Aykut'ta kaldı.

42. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Yasin'in ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

Stat: Vefa

Hakemler: Özgür Türkalp, Uygar Bebek, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Fatih, Dobrovoljc, Alpaslan, Zeki, Efe, Sercan Yıldırım, Sabo, Turgut Doğan, Sosseh

Yedekler: Bojan Saranov, Darri, Emeghara, Arif, Mervan Çelik, Ramazan, Çağrı, Bülent

Teknik Direktör: Giray Bulak

Göztepe: Göktuğ, Murat Paluli, Reis Silva, Atınç, Leo, Borges, Yalçın Kayan, Deniz Kadah, Mossoro, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok

Yedekler: Arda, Sanneh, Kerem, Ege, Hüseyin, Veli, Batuhan, Hakan

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Gol: Atınç Nukan (dk. 42) (Göztepe)

Sarı kartlar: Alpaslan, Fatih (Karagümrük)