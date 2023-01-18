Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fatih Karagümrük, Başakşehir’i konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük, Başakşehir'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Fatih Karagümrük atağında ceza yayının hemen gerisinden Mbaye Diagne'nin sert şutunda top kalenin üstünden auta gitti.
25. dakikada Burak Kapacak'ın akıl dolu pasında topla buluşan Adnan Uğur'un kısa pasında Levent Mercan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi sonrası kalenin üzerinden kornere çıktı.
43. dakikada Lucas Lima'nın sol taraftan çizgiye inerek açtığı ortada kaleci Viviano'nun sektirdiği topu alan Patryk Szysz'in kale önünden şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.
44. dakikada Serdar Gürler'in sol taraftan ortasında uzak direkte Ndayishimiye'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Adnan Uğur, Burak Kapacak, Levent Mercan, Nicholas Lawrence, Kerim Frei, Andrea Bertolacci, Mbaye Diagne
Yedekler: Batuhan Şen, Matteo Ricci, Kazım Kazım, Fabio Borini, Samed Onur, Ebrima Colley, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Youssuf Ndayishimiye, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Mounir Chouiar (Serdar Gürler dk. 38), Stefano Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Shaocong Wu, Philippe Keny, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kart: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük)