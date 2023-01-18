Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 2 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fatih Karagümrük, Başakşehir’i konuk etti.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük, Başakşehir'i konuk etti. 120 dakikası 2-2 biten müsabakada penaltı atışları neticesinde rakibini 4-3 yenen Başakşehir çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sol tarafta topla buluşan Kerim Frei'in geriye çevirdiği topta Levent Mercan'ın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
68. dakikada sağ taraftan topla beraber ceza sahası içine giren Davide Biraschi'nin sert şutunu Volkan Babacan güçlükle çıkardı. Boşta kalan topu Diagne filelere gönderdi. 1-0
71. dakikada Başakşehir atağında sol tarafta topla buluşan Serdar Gürlerin ortasında Viviano'nun sektirdiği topa Levent Mercan müdahale etmek istedi fakat göğsüne çarpan top filelere gitti. 1-1
92. dakikada sol taraftan Berkay'ın pasında Serdar Gürler'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
115. dakikada Ebrima Colley'in sağ taraftan ortasında Kerim Frei'in ceza sahası içi sol çaprazdan sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
118. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ taraftan açtığı ortada Fatih Karagümrük savunmasında İbrahim Dresevic uzaklaştırdı. Hakem izleme tavsiyesi üzerine VAR'a gitti.
120+1. dakikada VAR kontrolü sonrası penaltıda topun başına geçen Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun solundan filelerle buluştu. 2-2
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Salih Dursun(Rayyan Baniya dk. 65), İbrahim Dresevic, Adnan Uğur (Otabek Shukurov dk. 46), Burak Kapacak (Ebrima Colley dk. 66), Levent Mercan, Nicholas Lawrence (Magomed Ozdoev dk. 86 ?), Kerim Frei, Andrea Bertolacci (Matteo Ricci dk. 101), Mbaye Diagne (Kazım Kazım dk. 77)
Yedekler: Batuhan Şen, Fabio Borini, Samed Onur, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Caiçara dk. 67) Leonardo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Youssuf Ndayishimiye, Danijel Aleksic(Ömer Ali Şahiner dk. 114), Mesut Özil (Berkay Özcan dk. 61), Patryk Szysz (Deniz Türüç dk. 67), Mounir Chouiar (Serdar Gürler dk. 38), Stefano Okaka (Philippe Keny dk. 61)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Shaocong Wu, Mahmut Tekdemir, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Mbaye Diagne (dk. 68), Kerim Frei (dk. 115) (Fatih Karagümrük), Levent Mercan (dk. 71 k.k.), Deniz Türüç (dk. 120+1)(Medipol Başakşehir)
Penaltılar:
Atanlar: Kazım Kazım, İbrahim Dresevic, Otabek Shukurov (Karagümrük), Deniz Türüç, Lucas Lima, Berkay Özcan, Youssuf Ndayishimiye, Caiçara
Kaçıranlar: Davide Biraschi (Karagümrük)
Sarı kartlar: Adnan Uğur, İbrahim Dresevic, Rayyan Baniya, Davide Biraschi, Levent Mercan, Andrea Pirlo (Fatih Karagümrük)