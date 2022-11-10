Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 3 - Kırşehir Futbol Kulübü: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur maçında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Kırşehir Futbol Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup ederek tur atladı.
Maçtan dakikalar
32. dakikada sağ taraftan Colley'in içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
56. dakikada Baniya'nın Ahmet Üner'e ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi.
57. dakikada Savaş Yorulmaz'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Batuhan'ın solundan ağlara gitti. 1-1
72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Salih Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
87. dakikada ceza sahası içinde Sinan Altınel'in Borini'ye yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi.
88. dakikada Borini'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1
Stat: Esenler
Hakemler: Burak Şeker, Oğuz Terzi, Kemal Elmas
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Salih Dursun, Caulker, Dresevic (Baniya dk. 46), Emir Tintiş (Braschi dk. 46), Lawrence (Shukurov dk. 70), Ricci, Colley (Burak Kapacak dk. 69), Kerim Frei, Levent Mercan, Diagne (Borini dk. 82)
Yedekler: Muzaffer Kablan, Samet Onur, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Efecan Mızrakçı
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Kırşehir Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Sırat Yeşilördek, Ahmet Üner, Sinan Altınel, Ömer Taş (Oğulcan Şahin dk. 46), Fatih Kıran (Emre Demir dk. 84 ?), Zihni Temelci, Ahmet Sun (Gökdeniz Varol dk. 76), Doğacan Diker, Savaş Yorulmaz, Mustafa Karabulut
Yedekler: Berke Kaya, Enver Yıldız, Kubilay Serbest, Onur Garip, Abdulkadir Çelik, Fatih Kızılay, Muhittin Özceylan
Teknik Direktör: Gökhan Bekleyiş
Goller: Diagne (dk. 32), Salih Dursun (dk. 72), Borini (dk. 88 pen.) (Fatih Karagümrük), Savaş Yorulmaz (dk. 57 pen.) (Kırşehir Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Baniya, Braschi (Fatih Karagümrük)