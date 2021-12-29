Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5.
Turu'nda sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Enner Valencia'nın ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
11. dakikada Nazım Sangare'den topu kapan Fatih Aktay'ın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta defansa da çarpan top az farkla dışarıya çıktı.
13. dakikada ceza yayı üstünden Enner Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Anıl Atağ'ta kaldı.
23. dakikada Doğan Ateş'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Nazmi Candoğan'ın kafa vuruşunda Max Meyer son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
28. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Anıl Atağ kornere çeldi.
41. dakikada Diego Rossi'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Burak Kapacak'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Turgut Doman, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Muhammed Gümüşkaya, Max Meyer, Miguel Crespoxx, Burak Kapacak, Dimitrios Pelkas, Diego Rossi, Enner Valenciaxx
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Bora Çuha, Arda Okan Kurtulan
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Emre Dayan, Nazmi Candoğan, Erdinç Pekgöz, Celal Hanalp, Süleyman Olgun, Alper Tursun, Doğan Ateş, Doğukan Emeksiz, Erhan Şentürk, Fatih Aktay,
Yedekler: Ahmet Daş, Taha Can Velioğlu, Feyyaz Belen, Cihan Özkara, Mehmet Can Kocabaş, İsmail Haktan Odabaşı, Süleyman Enes Karakaş, Mustafa Erkasap, Mert Üner, İlke Tankul
Teknik Direktör: Cem Kavşak